Rito funebre al Santa Chiara per Diarra, morta nell'incendio a Santa Croce

Si è tenuto in mattinata oggi, giovedì 5 novembre, il rito funebre per Diarra Mame Sow, la piccola deceduta nell'incendio di Santa Croce sull'Arno il 25 agosto scorso. La bambina di quattro anni, residente a Pontedera e di origini senegalesi, sarà trasportata in Senegal.

Il rito di commiato è avvenuto all'ospedale Santa Chiara di Pisa, alla presenza dei genitori, che hanno ricevuto solo nelle ultime ore dalla procura l'ok per la sepoltura. Dopo la cerimonia al Santa Chiara, il feretro è stato portato in aeroporto per il rimpatrio in Senegal. La piccola andrà in quel paese per la prima volta, era nata in Italia e lì era cresciuta.

Presente Roberto Giannoni, sindaco di Santa Croce sull'Arno. Il primo cittadino è arrivato a titolo personale e ha espresso il suo cordoglio alla famiglia e alla comunità senegalese, che ha apprezzato. Nei giorni scorsi erano arrivati anche i ringraziamenti dal console del Senegal a Giannoni per come si era adoperato dopo il tragico evento.

C'era anche una delegazione della Cgil al momento di raccoglimento religioso fuori dall'istituto di medicina legale. Tania Benvenuti, segretaria provinciale pisana e legatissima alla Zona del Cuoio, non ha fatto mancare il suo apporto alla famiglia Sow.

Benvenuti con un post su Facebook ha raccontato le emozioni della mattinata al Santa Chiara: "C'è chi è uscito dal turno di notte, chi ha preso un permesso da lavoro per esserci Tanti uomini e ragazzi, cappellini o magliette con la scritta ITALIA misti ad abiti tradizionali. Si è tenuta una preghiera collettiva all'esterno, il tempo è stato clemente, suoni e nenie in arabo e wolof. Un ragazzo è scoppiato a piangere. Poi il piccolo feretro bianco è stato portato fuori e ci siamo uniti in raccoglimento".

Il funerale di Diarra Mame Sow si terrà in Senegal, ma Santa Croce sull'Arno e Pontedera, così come la comunità del Cuoio - senegalese e non - da giorni piangono la drammatica scomparsa della bambina.