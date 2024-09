Sciopero mezzi pubblici in Toscana, prima i treni poi autobus e tramvia

Sciopero del trasporto pubblico domenica 8 e lunedì 9, rispettivamente per circolazione ferroviaria e Tpl.

Sciopero dei treni, domenica 8 settembre

Come comunicato da Fs Italiane, proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 9 settembre 2024. Lo sciopero nazionale potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.

Sciopero Tpl, lunedì 9 settembre

Proclamato sciopero nazionale del settore autoferrotranvieri di 8 ore, per il giorno 9 settembre 2024, dalle segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna. Si tratta della seconda azione di sciopero, facente seguito quella del 18 luglio scorso, che, come oggetto delle rivendicazioni, ha il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative normative e salariali.

Come comunicato da Autolinee Toscane, su tutto il territorio, le modalità di attuazione risultano: dalle 14.30 alle 22.30 per il personale viaggiante, l'intero turno di lavoro per il personale impiegatizio ed operai. La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l’ultima azione di sciopero di 24 ore proclamata da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna per il giorno 25/02/2022, era stata pari a 65,92%.

Per quanto riguarda Gest, gestore della Tramvia di Firenze, le segreterie provinciali aderiscono dalle 9:30 alle 17:00 (Qui i dettagli).