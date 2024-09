Toscana Pride, Mazzeo: "La diversità è ricchezza"

“Partecipare al Toscana Pride rappresenta per me non solo un dovere istituzionale, ma anche un impegno personale verso la costruzione di una società più giusta e inclusiva. La nostra regione, culla di civiltà e diritti, ha sempre posto al centro della sua identità il rispetto per ogni individuo, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”. È quanto dichiara Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale annunciando la sua partecipazione al Toscana Pride, in programma a Lucca sabato 7 settembre.

“Essere presenti a questo evento significa affermare con forza che la diversità è una ricchezza e che la libertà di essere sé stessi deve essere tutelata in ogni ambito della vita sociale. Il Toscana Pride ci ricorda che la lotta contro le discriminazioni non può e non deve mai fermarsi. Siamo qui per sostenere coloro che ogni giorno vivono il peso dell'intolleranza e dell'ingiustizia, ma anche per celebrare l'amore in tutte le sue forme” prosegue il presidente.

“Il Consiglio regionale continuerà a lavorare affinché i diritti di tutti siano riconosciuti e rispettati, consapevoli che solo una comunità che accoglie e valorizza ogni individuo può dirsi veramente libera e democratica” conclude Mazzeo ringraziando gli organizzatori e tutte le persone coinvolte nella buona riuscita del Toscana Pride.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale