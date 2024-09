Unifi, 1.743 i partecipanti alle prove di ammissione alle Professioni sanitarie

Si è svolto stamani il test per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie triennali dell’Università di Firenze per l’anno accademico 2024/25. Sono stati 1.743 i partecipanti alle prove che si sono svolte presso la Fortezza da Basso, al Teatro Cartiere Carrara e a Palazzo Wanny, 1.840 le candidature pervenute: +0,3% rispetto allo scorso anno.

Sono 947 i posti disponibili messi a bando per i cittadini comunitari e non comunitari equiparati, e 29 quelli destinati a studenti non comunitari residenti all’estero per l’accesso ai tredici percorsi di studio: Assistenza Sanitaria (48 posti), Dietistica (11), Educazione professionale (40), Fisioterapia (63), Infermieristica (605), Logopedia (15), Osteopatia (30), Ostetricia (25), Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (18); Tecniche di laboratorio biomedico (30), Tecniche di neurofisiopatologia (10), Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (30), Tecniche ortopediche (22).La prova di ammissione è stata unica per tutti i corsi. I candidati, in fase di iscrizione, hanno selezionato fino a tre corsi di studio per i quali concorrere. Il corso maggiormente indicato come prima scelta dai candidati è stato quello di Fisioterapia, che ha raccolto 588 preferenze. Infermieristica è stata, invece, la prima scelta per 512 candidati, seguita da Ostetricia con 171 domande. Il nuovo corso di laurea in Osteopatia è stato indicato come prima scelta da 142 candidati.

Altre scadenze riguardanti corsi di laurea a numero programmato:

Venerdì 6 settembre è il termine ultimo per iscriversi delle lauree triennali in Biotecnologie; Scienze biologiche; Scienze dell'educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate – controllo qualità; Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia (TEMA). In tutti i casi gli studenti devono aver già superato il test di ammissione (TOLC).

Stessi termini per la nuova laurea triennale professionalizzante in Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio. Analoga scadenza per le lauree magistrali a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e in Farmacia.

Sempre il 6 settembre scadono i termini per le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia e Psicologia del ciclo di vita e dei contesti.

Infine, entro la stessa data i candidati UE ed extra UE residenti in Italia potranno fare domanda per la prova del corso triennale in Sustainable business for societal challenges.

Martedì 17 settembre si chiuderanno i termini per iscriversi ai test di ammissione ai corsi ad accesso programmato magistrali in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche; Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche; Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. Per tutti e quattro i corsi la data della prova è il 27 settembre.

Fonte: Università degli Studi di Firenze