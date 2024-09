Al Premio Boccaccio sul palco le 'eccellenze culturali' del territorio

La 43^ edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, che si terrà sabato 14 settembre alle ore 18 presso il Cinema Teatro Boccaccio a Certaldo (FI), si preannuncia ricca di sorprese e contributi di grande prestigio. Oltre ai premiati di fama nazionale e internazionale, la manifestazione sarà arricchita dalla partecipazione di alcune eccellenze del territorio, che contribuiranno a rendere l'evento ancora più speciale.

Il prestigioso riconoscimento vedrà protagonisti Corrado Augias, Pegah Moshir Pour, Giuseppe Montesano e Toni Servillo, che saranno premiati rispettivamente nelle sezioni “Giornalismo”, “Etica della comunicazione” e “Letteratura”.

A rendere unico l'evento ci saranno anche alcuni artisti del territorio. Come Benedetta Giuntini, attrice di grande sensibilità e talento, che interpreterà alcuni brani tratti dalle opere vincitrici, offrendo al pubblico un'esperienza emozionante e immersiva. Benedetta, che ha esordito sul set all'età di sei anni nel celebre film "La Notte di San Lorenzo" dei Fratelli Taviani, ha dimostrato sin da subito una forte passione per la recitazione, ispirata anche dal fratello, attore professionista. La sua carriera è stata arricchita dall'incontro con maestri come Giorgio Albertazzi e Pupi Avati.

Ci sarà inoltre Domitilla Marzuoli, in arte Domimarzu, illustratrice e fondatrice della Dalet Illustrolibreria di San Gimignano che illustrerà dal vivo i momenti più significativi della serata. Domimarzu è attiva nella divulgazione online figurativa e nell'arte transfemminista, promuovendo la normalizzazione dei corpi non conformi e l'allargamento del canone estetico. La sua libreria indipendente è un punto di riferimento per la cultura transfemminista, e gli incontri tematici che organizza offrono un'importante riflessione intersezionale.

Infine, ci sarà la compagnia Oranona Teatro, nata nel 1987 a Certaldo all'interno dell'Associazione Polis in collaborazione con Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, che metterà in scena una novella tratta dal Decameron, con l'interpretazione vocale di Simona Lazzerini e l'accompagnamento alla chitarra classica di Alessio Montagnani. Questa performance rappresenta un omaggio alla tradizione letteraria italiana, radicata profondamente nella storia di Certaldo. La compagnia, da sempre legata al territorio e alle sue tradizioni, ha collaborato con importanti istituzioni culturali e accademiche, portando il proprio teatro in luoghi suggestivi come chiese sconsacrate e giardini storici.

L'evento si conferma così non solo un importante appuntamento culturale a livello nazionale, ma anche un’occasione per celebrare e valorizzare i talenti e le eccellenze locali, in un perfetto connubio tra tradizione e innovazione.

La cerimonia di premiazione è a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Per partecipare, è necessario prenotare inviando una e-mail all'indirizzo segreteriapremioboccaccio@gmail.com.

Per coloro che non potranno essere presenti, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del premio, www.premioletterarioboccaccio.it, permettendo così a un pubblico più ampio di partecipare a questa celebrazione della cultura e della speranza.

Il Premio Letterario Giovanni Boccaccio è organizzato dall'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, con il contributo del Comune di Certaldo, della Regione Toscana, del Consiglio Regionale, in collaborazione con Federighi Editori e il Centro Culturale "Ichneutai. Cercatori di tracce".

--

Fonte: Ufficio stampa