Cascina, nuovi spogliatoi e finestre per la palestra delle scuole Russo

Nuovi infissi e spogliatoi completamente rifatti: la palestra della scuola “Russo” di Casciavola è stata tirata a lucido per l’inizio dell’anno scolastico e della stagione sportiva della Pallavolo Casciavola, che gestisce la struttura e che si è accollata le spese dell’intervento grazie allo sponsor Pediatrica. Una riqualificazione importante che era stata inserita nel nuovo bando per l’affidamento della palestra per 15 anni. “Questa ristrutturazione – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – dà maggior valore all’impianto, con una fruibilità migliore sia per gli utenti della scuola che per la Pallavolo Casciavola: la convenzione di 15 anni, su cui gli uffici hanno lavorato, dà la possibilità di crescere a tutto il settore sportivo, all’associazionismo e al mondo della scuola. È un’operazione virtuosa e siamo contenti che sia arrivato a compimento a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico”.

Per l’amministrazione comunale erano presenti all’illustrazione dei lavori anche il vicesindaco Cristiano Masi e l’assessora allo sport Francesca Mori. “Siamo giunti a questo risultato grazie alla riforma dello sport – ha aggiunto l’assessora Mori – che ci ha consentito di poter affidare l’impianto sportivo a un’associazione, in questo caso la Pallavolo Casciavola, per un lungo periodo, in modo da poter fare in sinergia lavori più importanti rispetto al normale codice degli appalti, che ci consentiva di affidare gli impianti solo per un breve periodo. Abbiamo portato avanti una collaborazione con la Pallavolo Casciavola che ha fatto un importante investimento per riqualificare la struttura: adesso la palestra ha acquisito un volto nuovo a beneficio anche dei ragazzi che frequentano la scuola media Russo”.

A presentare i lavori di riqualificazione è stato Michele Donati, direttore generale della Pallavolo Casciavola. “Viviamo la palestra 365 giorni all’anno, con 220 atleti che la frequentano, per cui la ristrutturazione degli spogliatoi e la sostituzione di tutte le finestre erano diventati interventi fondamentali: i primi erano totalmente ammalorati, poi pioggia e freddo penetravano dai vecchi infissi ed era un problema allenarsi in quelle condizioni. Grazie all’aiuto di Pediatrica, nella persona di Alessandro Centi – ha sottolineato Donati –, abbiamo trovato i fondi per un intervento così importante per un valore di oltre 100.000 euro”.

A chiudere gli interventi è stata Cristina Amato, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Borsellino di Navacchio. “Utilizziamo la palestra con gli alunni nelle ore di scienze motorie e abbiamo sempre collaborato con la Pallavolo Casciavola per la gestione condivisa degli spazi e per un utilizzo più funzionale di questi. I lavori di miglioramento vanno a beneficio di tutta la comunità e anche dei nostri alunni che utilizzeranno un ambiente maggiormente a norma, più comodo e funzionale”.

Fonte: Ufficio Stampa