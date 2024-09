Celebrazioni per l'80° anniversario dalla Liberazione della città: in tanti per la visita guidata al Camposanto Monumentale

Una visita guidata in notturna al Camposanto monumentale a cura della professoressa Gabriella Garzella per festeggiare l’80° anniversario della Liberazione della città. E’ l’iniziativa organizzata dal Comune di Pisa che si è svolta lunedì 2 settembre, alla presenza dell'assessore Riccardo Buscemi. L’appuntamento, al quale hanno partecipato numerose persone, sarà riproposto nelle prossime settimane per le scuole cittadine.

Il Camposanto monumentale rappresenta un luogo simbolo della guerra e della ricostruzione a Pisa. Gravemente danneggiato il 27 luglio 1944 nel corso di un’incursione aerea (una bomba provocò l'incendio e la fusione del tetto di piombo, provocando il serio danneggiamento degli affreschi, di molte sculture e sarcofaghi), grazie a una certosina opera di restauro iniziata nel 1945 - e tuttora in corso - dall’Opera della Primaziale Pisana (gli affreschi vennero tutti staccati e si avviò subito il tempestivo recupero), il Camposanto è tornato al suo splendore, anche se purtroppo molte opere sono andate irrimediabilmente distrutte.

