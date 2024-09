Nel 2023 in Toscana cresce la raccolta differenziata di carta e cartone dell'1,5%

Ottimi risultati per la raccolta di carta e cartone in Toscana anche nel 2023: oltre 327.000 tonnellate raccolte con un incremento dell’1,5% rispetto all’anno precedente. È quanto rileva il 29° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia realizzato da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.

“La Toscana è tra le regioni più virtuose d’Italia e sede di uno dei più importanti distretti cartari del nostro Paese le cui aziende nel 2023 hanno avviato a riciclo oltre 1 milione di tonnellate di carta e cartone” - commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Con una media pro-capite di 89,8 kg/ab la regione si posiziona sul secondo gradino di un ideale del podio nazionale mentre è maglia rosa per il tasso d’intercettazione dei rifiuti cellulosici sul totale dei rifiuti prodotti che si attesta al 15%, miglior risultato d’Italia.”

Nel 2023 Comieco, attraverso le convenzioni attive in Toscana, ha gestito l’avvio a riciclo di quasi 200.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 60,9% della raccolta. Ai 267 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 15 milioni di euro.

La raccolta differenziata di carta e cartone: i dati per provincia

Analizzando i dati nel dettaglio, tutte le province sono in positivo, ad eccezione della provincia di Grosseto che mostra una contrazione del 5,9%, bilanciata però dagli incrementi di Arezzo (+6,2%) e Livorno (+4,7%).

Prato: più di 41.000 tonnellate raccolte e il pro-capite più alto d’Italia, 161,4 kg;

più di 41.000 tonnellate raccolte e il pro-capite più alto d’Italia, 161,4 kg; Firenze: oltre 104.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con un pro-capite che supera i 105 kg/ab/anno;

oltre 104.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con un pro-capite che supera i 105 kg/ab/anno; Lucca: raccolte poco più di 34.000 tonnellate con un pro-capite di 90,2 kg;

raccolte poco più di 34.000 tonnellate con un pro-capite di 90,2 kg; Pistoia: raccolte oltre 23.000 tonnellate e una media pro-capite in crescita, a 81,4 kg;

raccolte oltre 23.000 tonnellate e una media pro-capite in crescita, a 81,4 kg; Grosseto: oltre 15.000 tonnellate raccolte, il pro-capite è di 70,6 kg;

oltre 15.000 tonnellate raccolte, il pro-capite è di 70,6 kg; Pisa: poco più di 30.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con un pro-capite di 72,2 kg/ab/anno;

poco più di 30.000 tonnellate di carta e cartone raccolte con un pro-capite di 72,2 kg/ab/anno; Siena: più di 19.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite di 74,1 kg;

più di 19.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite di 74,1 kg; Arezzo: raccolte quasi 24.000 tonnellate di carta e cartone con un pro-capite poco sotto i 72 kg/ab-anno;

raccolte quasi 24.000 tonnellate di carta e cartone con un pro-capite poco sotto i 72 kg/ab-anno; Livorno: più di 23.000 tonnellate di carta e cartone, pro-capite di 72 kg;

più di 23.000 tonnellate di carta e cartone, pro-capite di 72 kg; Massa-Carrara: più di 12.000 tonnellate raccolte e 64,8 kg differenziati in media da ogni cittadino.

Raccolta di carta e cartone: i dati in Italia

A livello nazionale il 2023 ha visto una raccolta differenziata di carta e cartone da record con un aumento di quasi il 3% rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono state raccolte oltre 3,7 milioni di tonnellate di materiali cellulosici con una media pro-capite che per la prima volta si assesta sui 64 kg, risultato mai raggiunto in precedenza. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici arriva al 92,3% confermando così il superamento degli obiettivi UE al 2030 con un netto anticipo.

Fonte: Ufficio Stampa