Premiato il parco canile 'La Valle Incantata' di Lajatico

Il premio internazionale "Fedeltà del cane", che si è svolto a San Rocco di Camogli nel mese di agosto, ha assegnato un riconoscimento al parco canile "La Valle Incantata" per il lavoro svolto in questi anni. La targa è stata consegnata nelle mani della fondatrice della struttura Rossella Prosperi.

Il Comune di Pontedera, assieme ad altre realtà della Valdera e ad altri comuni della provincia di Pisa e non solo, è convenzionato con questa realtà che ha sede a Lajatico e che, grazie al lavoro dei volontari della associazione Amici Animali a 4 Zampe, riesce a garantire ai cani accoglienza, cura, gestione e, in molti casi, fortunatamente, anche l’adozione in una nuova casa.

Si tratta di una struttura all’avanguardia e aperta 365 giorni all’anno visitabile senza appuntamento e dove è possibile fare opera di volontariato anche solo per qualche ora alla settimana, ad esempio portando a passeggio il cane tra le splendide colline del paesaggio toscano. E dove, ovviamente, è possibile trovare un cane da adottare.

Dallo scorso anno è sorto, nella stessa area, anche un gattile, “Valle degli Angeli”.

Nella motivazione del premio, assegnato in Liguria, si legge che "La Valle Incantata ospita cani randagi, abbandonati, maltrattati; è un parco canile aperto 365 giorni all’anno, i cui volontari lavorano per trovare le adozioni migliori, promuovendo anche progetti rivolti alle nuove generazioni." Da sottolineare che presto La Valle Incantata festeggerà i dieci anni di attività. Lo farà il 13 ottobre, con una giornata densa di iniziative.

Nell'ambito del premio Fedeltà del Cane è stato premiato anche Enrico Fogli, che ha accolto nella sua vita Lupin, un cucciolo di circa otto mesi, che ha vagato per quasi 30 giorni in Fi-Pi-Li alla ricerca di chi lo aveva abbandonato. E che è stato recuperato e salvato proprio grazie all'opera dei volontari dell'associazione Amici Animali a 4 Zampe.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa