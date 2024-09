Rigenerazione Urbana: dalla Regione oltre 2 milioni di euro per quattro comuni della provincia di Siena

“Sono progetti che mettono al centro il miglioramento della qualità della vita delle comunità delle aree interne della Toscana e premiano le capacità progettuali dei nostri comuni.”

Con queste parole Paris e Rosignoli ribadiscono l’importanza di questo stanziamento annunciato dalla Regione Toscana per i piccoli comuni.

“A settembre dell’anno scorso la Regione Toscana aveva finanziato i primi progetti di rigenerazione urbana per i piccoli comuni, quelli con meno di 20 mila abitanti, mettendo a disposizione cifre importanti. Oggi, grazie alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione sociale che assegna alla Toscana complessivamente 683milioni (delibera Cipess), prosegue questo percorso virtuoso a dimostrazione della grande attenzione verso i territori interni della nostra regione, quella dei borghi e delle aree marginali.

Sono circa 2,2 milioni di euro quelli destinati a quattro progetti nella provincia di Siena, sui dieci milioni di euro approvati dalla giunta regionale, un risultato che premia anche la capacità dei comuni di presentare progetti innovativi e di qualità, dichiarano Paris e Rosignoli.

I progetti che hanno ricevuto i finanziamenti sono destinati a San Casciano di Bagni dove arriveranno 480mila euro destinati alla valorizzazione di piazza Garibaldi e dintorni; a San Quirico d'Orcia, che riceverà ben 600mila euro per la riqualificazione di via delle Carbonaie; a Murlo dove altri 600 mila euro serviranno per riqualificare l'edificio 'canonica di Murlo'; infine a Torrita di Siena, dove con ulteriori 600mila euro verrà riqualificata l’area pedonale Garibaldi con spazi pubblici e aree verdi.

Un lavoro importante fatto dalla Regione e dalla Giunta, proseguono Paris e Rosignoli, che premia la capacità progettuale delle amministrazioni comunali senesi. Rigenerare permette alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi che sembravano dimenticati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale.

Crediamo, concludono le consigliere PD Paris e Rosignoli, che questo percorso virtuoso sia fondamentale per far arrivare il cambiamento e lo sviluppo direttamente nei territori, partendo dai progetti condivisi con le istituzioni locali e per tendere all’’obiettivo di fondo del riequilibrio tra i territori che stiamo perseguendo in questa legislatura.”

Fonte: Ufficio Stampa