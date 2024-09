Rissa alla stazione di Lucca: tre persone fermate per droga

La Polizia di Stato di Lucca ha denunciato due persone, un marocchino e un tunisino, per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, e ha contestato amministrativamente un altro marocchino per uso personale di droga. L'operazione si è svolta la sera del 5 settembre, quando le Volanti sono intervenute, con il supporto dell'unità cinofila della Questura di Bologna, nei pressi della stazione ferroviaria di Lucca in piazza Ricasoli, a seguito di una segnalazione di una rissa tra extracomunitari. All'arrivo degli agenti, alcuni individui stavano tentando di allontanarsi, ma sono stati fermati e identificati sette soggetti, successivamente portati in Questura.

Durante le perquisizioni, uno dei fermati, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina (2,64 grammi) nascoste negli slip e 185 euro in contanti. Gli inquirenti hanno ricostruito che la droga gli era stata venduta da un altro fermato, un richiedente asilo, che è stato trovato con 230 euro, successivamente sequestrati.

La perquisizione presso il domicilio del primo giovane ha portato alla scoperta di 17 grammi di hashish suddivisi in dosi, un involucro con 2,29 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, tutto posto sotto sequestro. I due uomini sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.

Un terzo soggetto, infine, è stato contestato per uso personale di sostanze stupefacenti, con sequestro amministrativo di una quantità di hashish.