Tromba d'aria a Marina di Grosseto: chiesto lo stato di calamità alla Regione

In seguito alla violenta tromba d'aria che ieri ha colpito la zona costiera di Marina di Grosseto, causando disagi e gravi danni ad alcuni stabilimenti balneari, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha firmato una richiesta formale che sarà presentata alla Regione Toscana per il riconoscimento dell'evento calamitoso e per la successiva attivazione delle misure di sostegno economico a favore dei privati che hanno subito danni.

“Puntiamo a ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale per attivare i fondi regionali necessari per risarcire i danni subiti da privati e operatori commerciali - dichiarano il sindaco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Protezione civile Riccardo Megale. Continueremo a monitorare la situazione e forniremo tutto il supporto necessario ai soggetti interessati. Siamo vicini alla nostra comunità e lavoreremo affinché sia garantita la ripresa delle attività e la sicurezza della zona.