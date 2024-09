Università di Firenze, lezioni al via dall’11 settembre

Si avvicina la data di rientro in aula per gli studenti dell’Università di Firenze. A partire dall’11 settembre riprendono le lezioni secondo un calendario definito da ciascuna delle dieci Scuole dell’Ateneo fiorentino.

Per venire incontro alle esigenze degli studenti, le biblioteche di Lettere (piazza Brunelleschi, 4) e Scienze Sociali (campus di Novoli, via delle Pandette, 2) tornano ad aprire la sera dal lunedì al venerdì fino alle 23.30 (con servizi attivi fino alle 19), il sabato dalle 8.30 alle 19 (con servizi attivi fino alle 13.30). Inoltre, da martedì 10 settembre torna a essere disponibile la sala studio della Biblioteca di Scienze Tecnologiche della sede di Ingegneria (via Santa Marta, 3). Orari, indirizzi e contatti di tutte le biblioteche Unifi sono disponibili su www.sba.unifi.it

Resta aperta fino all’8 novembre la finestra temporale destinata agli studenti interessati a immatricolarsi in Ateneo.

Per dubbi, incertezze o necessità di approfondimento, lo Sportello di accoglienza e orientamento supporta i futuri studenti nella scelta universitaria e li guida ai diversi servizi. Lo Sportello è attivo presso il rettorato - in piazza San Marco, 4 - dal lunedì al giovedì (ore 9.30-13 e 13.30-16.30) e venerdì (ore 9.30-13), con possibilità anche di sportello online.

Infine, studenti e interessati ai corsi di laurea dell’Ateneo possono chiamare il Contact Center allo 055 0986499 per chiarire i loro dubbio in merito a scadenze, ISEE, immatricolazioni ai corsi non a numero programmato e servizi online erogati attraverso il sistema GCS (Gestione Carriere Studenti). Il Contact Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12 (esclusi i festivi).

Fonte: Ufficio Stampa