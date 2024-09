Città Metropolitana, codice arancione per temporali forti su tutto il territorio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana segnala per domenica 8 settembre e lunedì 9 codice giallo in Alto Mugello e codice arancio nelle altre aree, emessi dalla Regione Toscana, per rischio idrogeologico-idraulico e temporali forti su tutto il territorio metropolitano.

Nel corso della mattinata possibilità di temporali, localmente forti. Dal tardo pomeriggio nuova intensificazione delle precipitazioni a prevalente carattere temporalesco anche di forte intensità associati a forti raffiche di vento e locali grandinate.

Si raccomanda massima prudenza, in particolare durante le attività all'aperto ed alla guida.

Rischi e Norme di Comportamento sul sito della Regione Toscana: http://bit.ly/2KvE5SC https://cfr.toscana.it https://sopi.fi.it/immagine-meteo-hd