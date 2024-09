Expo Chianti Classico a Greve: super asta di vini pregiati con Lorenzo Baglioni

La storia d’amore tra il Chianti Classico e il suo territorio di origine continua a battere nel cuore pulsante di Greve in Chianti, piazza Matteotti, e in quello di migliaia di appassionati ed esperti del vino che fino a domani, domenica 8 settembre, si accalcheranno tra gli stand dei 64 produttori del Chianti Classico e il padiglione collettivo che riunisce 80 etichette, presenti alla manifestazione. La cinquantaduesima edizione dell’Expo Chianti Classico, promossa e organizzata dal Comune di Greve in Chianti, in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico, stringe un legame speciale quest’anno con la cultura del vino intrecciato al tema della solidarietà. Prova ne è l’asta benefica che ieri ha arricchito il pomeriggio inaugurale della rassegna vitivinicola con la presenza di un battitore d’eccezione: il cantautore e comico Lorenzo Baglioni che a Greve in Chianti è di casa.

Con il suo inconfondibile tocco ironico e verace l’artista, ‘professore’ di matematica, è riuscito a vendere diverse eccellenze del Chianti Classico, bottiglie prestigiose in edizione limitata con l’etichetta speciale “Il vino dei navigatori toscani”, in rappresentanza degli storici anniversari che nel 2024 celebra le antiche origini del territorio, dei suoi illustri personaggi e delle sue rinomate produzioni come i 500 anni dalla scoperta di Giovanni da Verrazzano, che per primo esplorò le coste atlantiche dell’America orientale e la baia dove fu fondata New York, i cento anni dalla fondazione del Consorzio Vino Chianti Classico e 270 anni dalla nascita del navigatore Alessandro Malaspina. L’evento ha centrato l’obiettivo con la vendita dei vini per un importo del valore di circa 600 euro che sarà devoluto a favore dell’Associazione Volontariato Grevigiano per l’acquisto della nuova ambulanza.

Domenica 8 settembre

Per l'appuntamento conclusivo, in programma domenica 8 settembre, il Vinsanto del Chianti Classico sarà al centro della degustazione guidata (ore 16) da Valentino Tesi che poi offrirà uno specifico focus sul Gallo Nero e i suoi abbinamenti alle ore 18:30 nella sala consiliare del Palazzo comunale. Apertura degli stands ore 10.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa