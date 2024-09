Anche un fucecchiese a 'The Floor - Ne rimarrà uno solo' il game show di RaiDue

Ci sarà anche un fucecchiese tra i partecipanti alla seconda edizione di "The Floor - Ne rimarrà uno solo", il game show di RaiDue condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, in onda ogni martedì sera alle 21.30 a partire dal 10 settembre. Si tratta di Francesco Fastelli, 25enne studente di relazioni di lavoro, che si appresta a sfidare gli altri 99 concorrenti sull’iconico pavimento a scacchiera, teatro di duelli ad eliminazione diretta per conquistare progressivamente l’intero campo di gioco ed aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro. Varie le categorie su cui i concorrenti si sfideranno: da “atleti famosi” ad “attori di Hollywood”, da “edifici iconici” a “mammiferi”, con le domande che saranno supportate visivamente da fotografie, grafiche, audio e filmati.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa