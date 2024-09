Guida in stato di ebbrezza, coltelli e droga: 4 persone denunciate a Livorno

I carabinieri della Compagnia di Livorno hanno effettuato dei controlli con l’impiego di pattuglie delle Stazioni di Collesalvetti, Livorno Porto, Livorno Centro e Montenero nonché con il supporto del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di stupefacenti e della mala movida, senza trascurare la tutela della sicurezza stradale.

Nel corso dell’attività, svolta in orario notturno, durante un controllo di polizia in piazza Garibaldi, i carabinieri hanno sorpreso un 30enne di origini africane, senza fissa dimora, in possesso di 10 dosi di cocaina del peso complessivo di 2 grammi, 30 grammi di hashish e 40 euro in contanti; quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l‘uomo è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti all’Autorità Giudiziaria di Livorno.

Sempre nell’ambito della prevenzione della criminalità diffusa, un 45enne di origini nordafricane è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere per essere stato trovato in piazza Dante, nei pressi della stazione ferroviaria, in possesso di un coltello a serramanico di 10 cm occultato tra i vestiti, che è stato sottoposto a sequestro.

Nel corso del servizio sono stati denunciati anche due automobilisti che sono risultati avere un tasso alcolemico 3 volte oltre il limite consentito: il primo, un 55enne di origini sarde, è stato controllato in via Provinciale Pisana alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,54 gr/l; il secondo, un 25enne di origini nordafricane, da un controllo eseguito in piazza Ferrucci, guidava con un tasso di 1,47 gr/l. Oltre alla denuncia ai sue è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

Sempre nel medesimo contesto operativo, tre giovani, di età compresa tra i 17 e i 23 anni, sono stati segnalati ai competenti uffici della Prefettura quali assuntori non per motivi terapeutici di stupefacenti poiché sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish, dal peso complessivo di oltre 3 grammi, sottoposte a sequestro.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.