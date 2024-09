Maltempo, allerta arancione in Toscana

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo di colore arancio per rischio idrogeologico e idraulico per il reticolo minore e temporali forti dalle7.00 di domani, domenica 8 settembre, alle 6.00 di lunedì 9 settembre.

L'avviso di allerta arancio riguarda tutte le zone del territorio provinciale: S2 (bacino Serchio Lucca ),S3(Serchio costa), V(Versilia) eA4, ossia l'area della Piana (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio), area S1(bacino del Serchio-Garfagnana-Lima) .

Le previsioni meteo del Lamma indicano per domani, domenica, nel corso della mattinata possibilità di temporali, localmente forti, sul litorale centro settentrionale in estensione alle restanti zone costiere, all'Arcipelago e alle zone interne centro settentrionali. Nel pomeriggio possibile breve pausa delle precipitazioni, salvo che sul nord ovest e sulla costa dove saranno ancora possibili temporali sparsi. Dal tardo pomeriggio nuova intensificazione delle precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione. Nel corso della notte fra domenica e lunedì graduale attenuazione dei fenomeni a partire dalle zone di nord ovest.

Cumulati nel corso dell'evento: medi intorno a 40-50 mm su tutte le zone occidentali, localmente 50-60 mm sul litorale centro settentrionale e sulle restanti zone delle province di Massa e Lucca. Sulle restanti zone intorno a 30-40 mm, localmente inferiori su Alto Mugello e zone più orientali della regione (20-30 mm).

Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e

www.regione.toscana.it/allertameteo

