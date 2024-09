Toscanapride, il gruppo consiliare 'Insieme per Santa Croce' in piazza: "Il Comune non c'è, visioni distanti"

Oggi per le strade di Lucca sfilerà la manifestazione del Toscanapride. La nostra Regione, i partiti di centrosinistra, una larga parte di cittadini, sostengono questa manifestazione che ha l’importante obiettivo di garantire i diritti delle persone che si riconoscono come LGBTQIA+. Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha sempre partecipato e dato il suo patrocinio a questa manifestazione ma quest’anno non è così. Evidentemente si iniziano a marcare le differenze tra visioni politiche molto distanti tra loro rispetto ai diritti civili e al senso dell’uguaglianza.

Il gruppo consiliare “Insieme per Santa Croce” ha inviato la sua adesione ed augura agli organizzatori, ai partecipanti e a tutti quelli che si riconoscono in valori che non accettano discriminazioni legate al genere, che la manifestazione sia festosa, gioiosa e che rinnovi il costante ampliamento della platea di sostenitori e partecipanti.

Per “ Insieme per Santa Croce”

Mariangela Bucci

Capogruppo consiliare