A Montemurlo esonda il torrente Stregale: in centinaia gli evacuati

Non ha retto il torrente Stregale di Montemurlo, che questo pomeriggio ha esondato lasciando nel caos tutta Montemurlo coinvolgendo soprattutto via del Parco, via Giunti e via Fratelli Cervi.

Per i residenti nella zona si cerca ora un alloggio visto che stanotte non potranno tornare nelle loro abitazioni. «Ora la priorità è la sicurezza delle persone e stiamo lavorando perché tutti trovino una collocazione sicura – dice il sindaco Calamai – stiamo monitorando costantemente la situazione».

Strade allagate anche in via Puccini, via Pomeria, via Quarto dei Mille, via Marsala con la protezione civile in costante movimento.

La cittadina del Pratese è tra i comuni che furono colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023: un uomo di 85 anni fu trovato privo di vita nella sua casa allagata nella frazione di Bagnolo, a seguito dell'esondazione del torrente Bagnolo mentre una donna di 84 anni morì in seguito a un malore.