A Montemurlo esonda il torrente Stregale: centinaia gli evacuati

Montemurlo, in provincia di Prato, il torrente Stregale è esondato nuovamente a seguito di intense piogge, aggravando la situazione già critica. L'evento ha colpito duramente la zona nord della cittadina, in particolare le vie del Parco, Giunti e Fratelli Cervi. Le autorità locali, tra cui la polizia municipale e la protezione civile, hanno avviato l'evacuazione degli abitanti che risiedono ai piani terra o rialzati. Il sindaco Simone Calamai ha dichiarato che la sicurezza delle persone è la priorità, e chi non può trasferirsi ai piani superiori viene invitato a trovare ospitalità da parenti o amici in aree sicure.

«Ora la priorità è la sicurezza delle persone e stiamo lavorando perché tutti trovino una collocazione sicura – dice il sindaco Calamai – stiamo monitorando costantemente la situazione».

Oltre a Montemurlo, anche la frazione di Oste è stata duramente colpita: il comune ha distribuito sacchi di sabbia per proteggere le abitazioni dalle alluvioni. Le strade, come via Puccini, via Pomeria, via Quarto dei Mille e via Marsala, sono allagate. In loco sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, in supporto a quelli di Prato, con squadre di sommozzatori e fluviali per liberare le griglie ostruite dai detriti che impediscono il normale deflusso dell’acqua. Questi blocchi hanno causato l'allagamento di cantine e scantinati, e si sta valutando l'eventuale evacuazione di ulteriori famiglie.

Questo fenomeno meteorologico ha portato più di 100 mm di pioggia a Montemurlo nelle ultime 12 ore, come confermato dalla protezione civile locale.

La cittadina del Pratese è tra i comuni che furono colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023: un uomo di 85 anni fu trovato privo di vita nella sua casa allagata nella frazione di Bagnolo, a seguito dell'esondazione del torrente Bagnolo mentre una donna di 84 anni morì in seguito a un malore.