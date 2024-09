Durante la lite spunta un coltello: ferito un uomo a Viareggio

Un uomo di nazionalità italiana è stato ferito con un coltello da un cittadino nordafricano in seguito ad una lite.

Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 23:00 in via Coppino in Darsena a Viareggio, nei pressi di un esercizio commerciale. I due uomini, non si sa per quale motivo, hanno avuto un litigio e poi dalle parole si sarebbe passati ai fatti secondo alcuni testimoni.

Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di polizia mentre l'uomo è stato trasportato da un'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.