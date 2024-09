Maltempo Empolese Valdelsa, Fucecchio la zona più colpita. Allagamenti e disagi

Pioggia e disagi anche nell'Empolese Valdelsa. L'are più colpita sembra quella di Fucecchio dove si sono registrati allagamenti e problematiche legate al maltempo. Alcune strade sono state chiuse al transito. La raccomandazione è quella di non mettersi in strada.

"Non ci sono state situazioni gravi per il momento. L’allerta arancione è ancora in vigore e siamo in attesa di precipitazioni intense. Consigliamo di evitare di uscire, di stare in casa e di mantenere sempre la calma. Ricordo che i post su Facebook e Instagram non sono segnalazioni. La Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa è operativa: CHIAMATE IL 3356685863. Il numero è attivo H24. La situazione è assolutamente sotto controllo, noi siamo qui, i volontari sono mobilitati", così il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi.

È stato attivato il COC di Empoli. Nella zona di via Pietro Lari si registrano allagamenti importanti, ma la situazione sarebbe sotto controllo. Attenzionati i sottopassi della città. Al momento sono stati chiusi via Motta all'altezza con via lari, e i sottopassi di via Bonistallo e via di Cambio in Carraia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO...