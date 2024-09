Maltempo in Toscana: registrati 2mila fulmini in 2 ore. Tanti disagi in tutta la regione

La morsa del maltempo di stringe sulla Toscana, facendo registrate 2mila fulmini in circa due ore. Lo ha specificato lo stesso governatore della Regione, Eugenio Giani tramite il suo profilo Facebook.

"Un intenso sistema temporalesco sta attualmente attraversando le province di Pisa, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze con forti precipitazioni, raffiche di vento e locali grandinate. In due ore registrati circa 2000 fulmini in questa area - scrive Giani - a Borgo a Mozzano 53 mm di pioggia caduti nell'ultima ora. Nelle prossime ore è previsto il transito del sistema frontale delle perturbazione a partire dalle zone centro settentrionali in estensione al resto della regione".

Nel territorio di Borgo a Mozzano intanto il sindaco Patrizio Andreucci segnala che "venendo da Piano della Rocca, sul senso unico zona ponte del Diavolo, è in atto una frana sulla provinciale". A Pietrasanta è stata riaperta la statale Aurelia, in precedenza bloccata per la caduta di un albero. Chiuso invece per allagamento il sottopassaggio ferroviario pedonale di collegamento fra il terminal bus e centro città.

A Firenze Palazzo Vecchio ha ordinato la chiusura di parchi, giardini e aree verdi pubblici o comunque di svolgervi attività, dalle 17 di oggi alle 6 di domani. Sospesa la fermata Cascine della linea tramviaria T1. Non si terrà poi l'incontro conclusivo della Festa dell'Unità al Galluzzo con la sindaca Sara Funaro. In provincia di Firenze, a Bagno a Ripoli, chiusi parchi e giardini pubblici fino al termine dell'allerta arancione. Già deciso il rinvio del Palio delle Contrade - Giostra della Stella che si sarebbe dovuto disputare oggi, rinviato al 14 settembre. "Dall'incontro di stamani con la Città metropolitana di Firenze e la Prefettura è emerso un quadro d'allerta rilevante a partire dalla serata di oggi". Chiuse piste ciclabili, giardini e parchi anche a Montemurlo, nel Pratese, dove il sindaco Simone Calamai,ha disposto l'apertura del Coc, centro operativo comunale di protezione civile a partire dalle ore 16 di oggi. Annullati anche gli eventi in programma così come in altre località toscane.

Nell'Empolese Valdelsa, con il sopraggiungere della perturbazione, sono state diverse le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Firenze.

Si registrano numerose chiamate che giungono dai comune di Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Signa, Lastra a Signa, Campi Bisenzio e Calenzano, per danni d’acqua, alberi caduti e rami pericolanti.