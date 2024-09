Maltempo in Versilia: trombe d'aria, piogge abbondanti e grandine. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Una piccola tromba d'aria, oltre a pioggia e grandine, si è abbattuta sulla in Versilia nella mattina di oggi.

La tromba d'aria ha provocato qualche danno in alcuni stabilimenti balneari di Marina di Pietrasanta oltre che la caduta di piante. La caduta di un albero, ha comportato la chiusura della statale Aurelia all'altezza dei Giardini della Versilia: la Protezione civile comunale ha allertato la ditta incaricata per la rimozione e i vigili del fuoco.

A Capezzano Pianore e nel comune di Camaiore una forte grandinata ha comportato l'allagamento di alcune strade.

I vigili del fuoco riferiscono che dalle prime ore di oggi le squadre dei distaccamenti di Pietrasanta e di Viareggio sono all'opera per evadere le molte richieste di intervento causate dal maltempo che si sta abbattendo sulla costa lucchese. Qualche allagamento e molti alberi abbattuti hanno caratterizzato questa mattina di fine estate: 7 gli interventi conclusi e altrettanti in coda.

"Una intensa perturbazione sta attraversando le zone della Versilia con una forte grandinata e raffiche di vento fino a 107km/h a Forte dei Marmi, in spostamento nelle zone interne - ha spiegato sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani - Interventi in corso per alcuni alberi caduti".