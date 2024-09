Aggredì e rapinò due uomini mandandoli in ospedale: arrestato un giovane di 25 anni

Arrestato questa mattina dalla polizia di Pisa, un 25enne romeno, autore di un’efferata rapina avvenuta il 12 agosto 2024 a Marina di Vecchiano. La rapina è avvenuta ai danni di due uomini di 65 e 52 anni, che percorrendo una strada sterrata tra Torre del Lago e Vecchiano , dopo una giornata di mare, vennero aggrediti e rapinati dal giovane.

Da quanto emerge dalle indagini il rapinatore, in sella ad una bicicletta avvicinò i due uomini chiedendo una sigaretta e che ora fosse: non appena uno dei due uomini tirò fuori il cellulare, il giovani li aggredì, colpendoli con violenza con calci e pugni al volto e al corpo, non fermandosi neanche quando una delle vittime era rivolta per terra inerme. L’aggressione fu compiuta con una violenza tale da provocare il trasferimento di uno delle due vittime al reparto di rianimazione di dell’Ospedale di Livorno a causa delle percosse subite.

Dopo l’aggressione il rapinatore fuggì in sella alla bicicletta con la refurtiva, che comprendeva uno smartphone, una tenda da campeggio ed un zainetto, contenente gli effetti personali di una delle vittime.

La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa, basandosi sul traffico telefonico del cellulare rubato ad una delle vittime e visionando le immagini della videosorveglianza, è riuscita a risalire all’identità dell’aggressore. Il giovane di venticinque anni, autore della rapina, si trovava già in stato di arresto per un’altra rapina avvenuta nei pressi di una discoteca di Viareggio il 17 agosto. Il soggetto è stato incastrato dal riconoscimento fotografico compiuto da una delle vittime, che lo ha riconosciuto come il rapinatore.