Multa da oltre 3mila per un turista nudo e ubriaco in spiazza a Porto Azzurro

Un turista 50 enne è stato multato da i carabinieri di Portoferraio per ubriachezza ed atti contrari alla pubblica decenza.

La vicenda risale a questa estate quando durante un pomeriggio, l’uomo era apparso in una spiaggia di Porto Azzurro affollata di gente, tra cui anche bambini, completamente nudo ed in evidente stato di ubriachezza.

Una pattuglia era subito intervenuta per allontanarlo, farlo rivestire e poi identificare.

Per il 50enne erano scattate nell’immediato due sanzioni amministrative, per un totale di circa 3.500 euro, per ubriachezza ed atti contrari alla pubblica decenza.

Lo stesso uomo, anche il giorno sempre a Porto Azzurro, si era reso protagonista di condotte antisociali: ecco perchè i carabinieri avevano inoltrato un dettagliato rapporto alla Questura di Livorno la quale aveva emesso nei confronti del turista un Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Porto Azzurro per 3 anni.

Qualora l'uomo violasse la notifica e fosse visto a Porto Azzurro nei prossimi 3 anni, andrebbe incontro ad una condanna penale che può arrivare fino a 18 mesi di reclusione.