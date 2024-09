Referendum abrogativo sull’autonomia differenziata: domani a Firenze la conferenza di Cgil

Domani, alle ore 12, presso la sede di Cgil Toscana in via Pier Capponi 7 a Firenze è in programma la conferenza stampa del Comitato promotore toscano del referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata.

Nel corso della conferenza stampa, a pochi giorni dalla fine della raccolta firme cartacea, sarà dato conto di tutta l’attività svolta da tutte le componenti del comitato in luglio e agosto, coi numeri raggiunti e le prossime sfide. Un’attività che ha incrociato migliaia di cittadini e cittadine di tutta la regione, dai contesti urbani a quelli di villeggiatura, dalle feste di partito alle sagre di paese, sempre riscontrando tanta volontà di opporsi alla sciagurata legge “spacca-Italia” della destra al governo.

Un interesse e un desiderio di una Italia unita e indivisibile che è testimoniata dall’ampio numero di firme raccolte fin qui, sia online che ai banchetti: è possibile firmare fino alla fine della prossima settimana.

Il Comitato promotore toscano del referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata è composto da Acli, Ali, Anpi, Arci, Avs, Cdc, Cgil, Cittadinanzattiva, Cnca, Legambiente, Libera, Magistratura Democratica, M5S, Pd, Prc, Sce, Uil

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze