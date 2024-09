Toscana Legno Pielle Livorno: altro testo positivo contro Gema Montecatini

Altro ottimo test per la Toscana Legno Pielle Livorno che, a Ponte Buggianese

vs. la T Tecnica Gema Montecatini, vince 61-69 e trova così il terzo successo in

quattro gare di questa pre-season.

Inizio difficile per i biancoblù che si ritrovano sotto 13-4 al 7’. Time out di coach

Campanella che sortisce gli effetti sperati visto che Campori e compagni piazzano un

parziale micidiale di 2-21 e si portano avanti sul 15-25, prima che l’ex Chiarini chiuda

la striscia positiva. La Pielle è incontenibile e i canestri di Zahariev e Paesano la

lanciano sul 21-38 di fine primo tempo. Nella ripresa i rossoblù locali cercano di

rosicchiare punti minuto dopo minuto e ci riescono arrivando fino al 59-65 a poco

più di 2’ dalla fine. A chiudere la contesa ci pensa, però, Vedovato: rimbalzo

offensivo con canestro e fallo per il 59-67 che lancia la PL prima dei titoli di coda.

Tra i singoli ancora in luce Bonacini, top scorer con 16 punti. Ottimi segnali da

Vedovato e cresce sempre di più la condizione di Zahariev, il cui minutaggio sta

lievitando di partita in partita. Sempre ai box Leonzio, atteso al rientro sul parquet in

settimana. Prossimo appuntamento, mercoledì 11 ad Asciano alle 18:00 contro

Chiusi.

La T Tecnica Gema Montecatini-Toscana Legno Pielle Livorno: 61-69

TOSCANA LEGNO: Bonacini 16, Del Testa 6, Zahariev 11, Donzelli 3, Paesano 6,

Venucci 3, Campori 6, Cepic 2, Vedovato 10, Baggiani 5, Falappi ne. All. Campanella.

Parziali: 15-13, 21-38, 41-54, 61-69

Fonte: Ufficio Stampa