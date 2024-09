Viabilità in tilt causa maltempo: tutti i blocchi in Toscana

Ripercussioni anche per la viabilità in Toscana a causa del maltempo che ha colpito la regione. In particolare allagamenti ci sono stati lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno nei tratti di queste due ultime città.

Dalla polizia stradale si spiega poi che in A1, da Firenze Impruneta fino a Aglio, per circa 30 chilometri, ci sono più code a tratti a seguito del maltempo. Sospesa poi da stamani la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo-Faenza, tra Marradi e Faenza "per avverse condizioni meteo" come si legge sul sito di Rfi. Attivato servizio sostitutivo con autobus per la giornata di lunedì 9 settembre.

Sulla statale 719 “Prato – Pistoia” è stato invece chiuso al traffico un tratto in entrambi i sensi per l’allagamento di un sottopasso ed è stato deviato lungo la viabilità alternativa raggiungibile attraverso la rotatoria presente in loco.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.