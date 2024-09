La Misericordia di Empoli torna in piazza per 'We Care Empoli': tutti a tavola per l’associazione Fiori di Vetro

La Misericordia di Empoli torna in Piazza Farinata degli Uberti, lunedì 16 settembre a partire dalle ore 20.30, per la seconda edizione di “We Care Empoli”: una cena di beneficenza, e un momento di festa e condivisione, per raccogliere fondi a sostegno di cause benefiche. Il ricavato di questa nuova edizione sarà devoluto a “Fiori di Vetro- Organizzazione di Volontariato per l’Autismo” di Empoli, fondata nel 2014 da genitori di ragazzi autistici e impegnata a promuovere iniziative di incontro e sostegno per i ragazzi e le loro famiglie.

L'edizione 2023 della manifestazione aveva visto una partecipazione straordinaria, con oltre 550 persone riunite in piazza per sostenere l’Emporio Solidale di Empoli. Quest’anno, l’evento si ripropone con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dell’associazione Fiori di Vetro di Empoli, una realtà importante del territorio, che lavora per migliorare la qualità della vita dei ragazzi autistici e delle loro famiglie.

“Siamo molto orgogliosi - sottolinea il Governatore della Misericordia di Empoli Francesco Pagliai- di dare il nostro sostegno all’associazione Fiori di Vetro. Il tema dell’autismo è spesso poco conosciuto e per questo c’è bisogno di impegno e supporto costante. Come Arciconfraternita abbiamo avuto diversi contatti ed esperienze con realtà che si occupano di ragazzi autistici e siamo rimasti profondamente colpiti dal loro lavoro”.

Dal presidente di Fiori di Vetro, Alessandro Artini, arriva un sincero ringraziamento: "Come associazione siamo immensamente grati alla Misericordia di Empoli per questa iniziativa. Quest’anno tagliamo il traguardo di 10 anni di attività e questo è veramente un bel regalo. I fondi raccolti ci permetteranno di continuare a sostenere le famiglie e di coinvolgere i ragazzi in attività che stimolano la loro autonomia e socializzazione. Purtroppo, ad oggi, non ci sono percorsi strutturati e continuativi, soprattutto per i ragazzi che hanno terminato il percorso scolastico. Troppo spesso le famiglie si trovano sole ad affrontare tante difficoltà. Grazie ai fondi e al prezioso supporto dell’associazione ACSI Sport Toscana di Montelupo Fiorentino riusciamo a seguire circa 80 ragazzi, di ogni età, su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Offrire un’alternativa alle quattro mura di casa è fondamentale per i ragazzi e non solo”.

“We Care Empoli” edizione 2024 si preannuncia una serata di grandi emozioni, con ottimo cibo e un mix tra musica, solidarietà e divertimento: nel programma torna la performance musicale curata dal C.A.M. (Centro Attività Musicali) di Empoli con la magistrale marching band “Bada Bim Bum Band” che proporrà uno spettacolo coinvolgente di magistrale teatralità. Spazio anche alla danza, con un momento spettacolare di coreografie mozzafiato realizzate da ASD Candela, scuola di ballo di Limite sull'Arno.

L’evento è reso possibile grazie al prezioso contributo dei main sponsor, Fondazione Sesa e Banca Cambiano, e al sostegno di numerose aziende del territorio. Anche i cittadini possono fare la loro parte partecipando alla cena di beneficenza, un’occasione unica per sostenere una causa importante nella suggestiva cornice di Piazza Farinata degli Uberti, allestita per l’occasione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Misericordia di Empoli nella sede di via Cavour 32, scrivere a eventi@misericordia.empoli.fi.it, chiamare il numero 0571 7255 oppure acquistare direttamente il biglietto online sul sito misericordia.empoli.fi.it nella sezione dedicata.

