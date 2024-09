Uomo di 47 anni muore dopo essere stato investito a Viareggio, l'autista fugge via

A Viareggio, un uomo di 47 anni, di origine algerina, è morto all'ospedale Versilia dopo essere stato travolto da un'auto in via Coppino nella tarda serata di ieri. L'investimento potrebbe essere stato intenzionale, secondo le prime ipotesi, poiché l'autista si è allontanato dopo l'incidente. L'uomo è stato trovato privo di conoscenza da una coppia poco dopo mezzanotte e, nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto in codice rosso, è deceduto. L'incidente ha provocato anche la rottura della vetrina di un negozio. La polizia sta indagando sul caso.