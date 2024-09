Montaione e Castelfiorentino in lutto: muore a 51 anni Federico Di Domenico

Montaione e Castelfiorentino in lutto per la morte di Federico Di Domenico a soli 51 anni. L'uomo, da quanto si apprende, sarebbe morto venerdì scorso a causa di un malore improvviso. Nei giorni scorsi si sono tenuti i funerali.

Di Domenico, nato e cresciuto a Le Mura, si era trasferito da tempo nel comune di Castelfiorentino.

A ricordarlo anche il sindaco di Montaione Paolo Pomponi: "Ancora una volta (troppe volte purtroppo!) la nostra comunità piange la scomparsa di un nostro giovane, troppo giovane, concittadino. Troppo pochi, veramente troppo pochi cinquantun anni! Come dico sempre, in piccoli o piccolissimi centri ogni cittadino non è un "numero", uno dei tanti, ma un elemento fondamentale della comunità di appartenenza e quando qualcuno ci lascia si viene a creare un vuoto incolmabile. In queste situazioni cosi terribili non ci sono parole "giuste" per il dolore che ha colpito una famiglia, una madre, un padre, così come una moglie e le sorelle, ma anche gli amici più cari. Alla famiglia che sta affrontando un dolore immenso, le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutte le montaionesi e i montaionesi"