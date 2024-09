È scomparso il chitarrista Nick Becattini, musica in lutto

Nick Becattini se ne è andato, il mondo della musica è in lutto. Sessantaduenne, chitarrista, originario di Pistoia ma residente a Camaiore, Becattini era affetto da Sla dal 2018 e aveva affrontato e raccontato con coraggio la sua malattia.

Aveva più volte suonato negli Stati Uniti e in giro per il mondo, era molto conosciuto anche al di fuori dai confini italiani. Negli ultimi anni aveva scritto due libri e aveva più volte raccontato la sua situazione.

Nel 2022 aveva dato alla luce la sua ultima racconta di composizioni, 'Crazy Legs'. Lo ha salutato anche Alessandro Tomasi, sindaco pistoiese, che sui social network ha ricordato la sua recente apparizione al Pistoia Blues: "All'ultimo Pistoia Blues ci siamo alzati tutti in piedi per te. Il nostro applauso - l'applauso di Pistoia - risuona anche adesso in piazza Duomo. Che la terra ti sia lieve. Addio a Nick Becattini".