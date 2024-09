Pinocchio Digitale: la presentazione del cortometraggio degli studenti di Empoli e Fucecchio

Un gruppo di ragazzi si è spinto a cercare l'accettazione dei coetanei attraverso i social media. Creano un profilo collettivo chiamato "Pinocchio", dove combinano marachelle online, cercando di adattarsi agli stereotipi e alle aspettative degli altri. Dopo varie vicissitudini virtuali, finalmente trovano un equilibrio tra l'adattamento sociale e la conservazione della propria autenticità. É questa, in breve, la trama del cortometraggio Pinocchio Digitale, il risultato di un laboratorio video che ha coinvolto i ragazzi delle scuole medie di Empoli e Fucecchio e gli operatori del centro giovani Sottosopra di Fucecchio.

La proiezione in anteprima si è tenuta ieri sera, lunedì 9 settembre nella sala consiliare del Comune di Fucecchio, davanti a circa 60 persone. All'incontro, moderato dal conduttore Freddy Lavezzo, è intervenuto un ospite veramente speciale: Andrea Balestri, l'interprete di Pinocchio nello sceneggiato televisivo del 1972. Alla proiezione sono intervenuti per il Comune di Fucecchio la sindaca Emma Donnini e il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Gianmarco Geloso, per il Comune di Empoli l’assessora alla scuola Maria Grazia Pasqualetti,

Infine, alcuni dei ragazzi protagonisti del cortometraggio hanno raccontato la propria esperienza. Il progetto, portato avanti dalla cooperativa SintesiMinerva, ha ricevuto il contributo della Fondazione Carlo Marchi e il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Fucecchio e Comune di Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa