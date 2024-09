Ruba portafoglio ad un turista, ma viene notata e fermata dai presenti: denunciata 36enne

I Carabinieri di Livorno hanno denunciato una donna di 36 anni per tentata rapina impropria. La donna ha sottratto il portafoglio a un turista straniero in piazza Grande, ma è stata notata dalla vittima e da alcuni presenti che hanno cercato di fermarla. Per fuggire, la donna ha lasciato cadere il portafoglio e ha usato la forza contro il turista e chi cercava di aiutarlo. Allertati dal 112, i carabinieri sono intervenuti rapidamente, ricostruendo l'accaduto e identificando la donna, già nota per reati simili. La refurtiva è stata recuperata e la donna denunciata.