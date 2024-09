Somministrazione illecita di lavoro, evasione da 12 milioni. Un arresto e 44 denunce

Nell'operazione 'Fedeltà' condotta dalla Guardia di Finanza di Fabriano, provincia di Ancona, una persona è stata posta agli arresti domiciliari, 44 sono state denunciate, e sono stati sequestrati beni per 11 milioni di euro. L'indagine ha smascherato un'associazione a delinquere attiva nelle Marche, Umbria e Toscana, specializzata in somministrazione illecita di manodopera attraverso società "apri e chiudi". Queste società, spesso rappresentate da prestanome, trasferivano lavoratori tra cooperative per evitare il pagamento di imposte e contributi. Sono stati scoperti oltre 230 lavoratori irregolari e accertata un'evasione fiscale di 12 milioni di euro, con fatture false per 16 milioni. Gli "utilizzatori finali", aziende beneficiarie di questo sistema, hanno ottenuto vantaggi economici a danno della concorrenza.