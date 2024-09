Torna 'Vino al Vino' a Panzano in Chianti

Torna Vino al Vino, l'atteso appuntamento che, dal 13 al 15 settembre 2024, vede riunite le prestigiose cantine dell’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti. Questo evento, ormai tradizione consolidata nel terzo weekend di settembre, è un’occasione imperdibile che richiama vignaioli e appassionati di vino da tutto il mondo.

Da quasi trent’anni, Vino al Vino è la celebrazione di un territorio straordinario, dove ogni calice – che si tratti di Chianti Classico o di IGT – racconta la storia e l’essenza di una terra unica. Qui il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità si sposano con valori di solidarietà, amicizia e passione per il vino. Una tradizione secolare si affianca a una continua ricerca dell’eccellenza vitivinicola.

L’identità di Panzano in Chianti si definisce non solo attraverso il terroir, ma anche grazie alla sua ricca storia e alle profonde relazioni sociali.

"Il terroir di Panzano – afferma Giovanni Battista d’Orsi – è unico grazie alla componente umana e culturale dei suoi vignaioli. Questo cosmopolita gruppo di produttori porta con sé le proprie originalità, che si fondono armoniosamente con le caratteristiche geomorfologiche e ambientali del territorio, dando vita a vini che esprimono sinceramente questa complessità."

Panzano in Chianti è stato tra i primi distretti vitivinicoli a scegliere il metodo dell’agricoltura biologica certificata e controllata, diventando un pioniere nel settore. L'autenticità è il valore centrale: "Cerchiamo di essere i più autentici possibili – continua d’Orsi –. In un’epoca in cui tutto può essere mistificato in modo virtuale, l’unica cosa non replicabile sono le sensazioni e il piacere di un buon bicchiere di vino bevuto magari guardando una vigna al tramonto a Panzano in Chianti.”

È proprio questa autenticità che i vignaioli di Panzano invitano a vivere di persona durante i giorni di Vino al Vino, un’esperienza sensoriale che va oltre il semplice assaggio.

L’evento

Dal 13 al 15 settembre, i produttori delle 23 cantine dell’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti accoglieranno i visitatori in Piazza Bucciarelli, diventata ormai simbolo di convivialità e accoglienza. Acquistando un calice, gli ospiti potranno degustare oltre 80 vini di altissima qualità, entrando in contatto diretto con i proprietari delle cantine. Questa è un’opportunità unica per scoprire i segreti e la passione che si nascondono dietro ogni vino, immergendosi nel cuore della produzione. Un viaggio tra sfumature, aromi e sapori, accompagnato dalle meraviglie paesaggistiche e culturali del Chianti Classico.

Info

23 aziende partecipanti

Costo del calice ufficiale dell’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti, con tracolla porta bicchiere: 30 Euro.

Orari: Venerdì 13 dalle 12.00 alle 19.30. Sabato 14 dalle 11.00 alle 19.30. Domenica 15 dalle 11.00 alle 19.00.

Acquisto anticipato sul sito ufficiale con uno sconto del 10%

Fonte: Ufficio stampa