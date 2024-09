Tramonti tra gli ulivi: arte e natura con il Teatro di Buti

Tre domeniche di settembre 15, 22 e 29 saranno i giorni in cui Associazione Teatro Buti Residenza Artistica della Toscana, presenta: "Tramonti tra gli ulivi". Sperimentati felicemente nell’autunno 2023, questi appuntamenti en plein air coniugano teatro e musica che vanno armoniosamente a collocarsi in angoli verdi della vallata di Buti (PI). Una sorta di overture all’anno culturale e artistico che sta per arrivare, un delicato avvio di tutte le attività del teatro di Buti, un invito rivolto al pubblico per offrire sia l’arte, ma anche la bellezza del territorio e la generosa ospitalità di una comunità.

I Tramonti sono piccoli momenti da assaporare nell’intimità di uno spazio privato o poco frequentato, di rifugi in cui la performance artistica è tutt’uno con gli spettatori, senza intermediazione di palchi o di attrezzerie. Arte diffusa a valorizzare natura e umanità: gli spettatori dei Tramonti saranno accolti in giardini che si trasformano – nella magia di quel solo frangente - proprio per far gustare l’incanto che crea l’arte dal vivo. In questa formula, che riflette l’identità culturale e paesaggistica del luogo, è condensata la voglia di sensibilizzare il pubblico ad apprezzare “incontri” di artisti che fonderanno il proprio contributo attorno a un tema. In attesa dell’autunno, i Tramonti avranno come filo rosso: “Aria di Liberazione”, per far risuonare nel territorio una riflessione artistica che ci rimanda alla fine della Seconda guerra Mondiale, al periodo di grande gioia, ma anche di smarrimento in cui, dopo la triste parentesi della guerra civile, in Italia si ha bisogno di capire come ricostruire una società libera e inedita.

Il primo appuntamento sarà per domenica 15 settembre, accolti dal morbido prato della Chiesa di Santa Maria della Neve in località Ascensione. Di fronte all'edificio romanico, in una piccola cavea terrazzata e incastonata tra vecchi rustici, si incontreranno Cesare Galli, attore, e Fabio Di Tanno, con il suo contrabbasso. Secondo appuntamento, domenica 22 settembre, qui il pubblico sarà ospitato sotto le fronde del monumentale albero del Giardino delle Signorine. Nella splendida cornice di verzura, in una dimora nel centro del paese, Paola Marcone, attrice, incontrerà Francesco Felici, musicista jazz. Il terzo e ultimo incontro sarà quello di domenica 29 settembre, quando i cancelli della Azienda Agricola “Fonte di Giglio” si apriranno per accogliere l’incontro tra due donne, Maela Chiappini e Samantha Serafini, che insieme fonderanno le loro voci e la loro musica.

Ideazione e coordinamento artistico del progetto sono di Paola Marcone, che curerà anche l'accoglienza del pubblico dei Tramonti. L’operazione è resa possibile dal sostegno della Fondazione Pisa e della Regione Toscana-Residenze Artistiche, oltre che dalla sinergia con il territorio. In particolare, si ringraziano per la loro disponibilità don Federico, Pievano di Buti, e le famiglie: Marchesi-Pratesi-Picardi, Ciacchini-Felici-Caturegli.

Tutti gli appuntamenti sono alle 17,00

L'ingresso ai Tramonti è di 5 Euro, comprensivi di aperitivo con gli artisti.

Data la limitatezza dei posti, è necessario prenotare a

teatrodibuti@teatrodibuti.it o w.a. +39 329 1063401.

In caso di maltempo gli Incontri si sposteranno in altro spazio al coperto

e tempestivamente indicato sui canali social.

