Investe e uccide l'uomo che le ha rubato la borsa: 65enne in carcere, a inchiodarla è un video

Cinzia Dal Pino, 65enne di Viareggio, è in carcere a Pisa nella sezione femminile. La donna, titolare del bagno Milano in Passeggiata, è sottoposta a fermo con l'accusa di omicidio volontario per aver investito e ucciso Said Malkoun, 47enne di origini algerine che le aveva rubato la borsa. Dal Pino è in attesa dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio di garanzia previsti domani mattina col tribunale di Lucca.

La vicenda sarebbe stata ricostruita grazie alle immagini di sorveglianza di un negozio, da cui si vedrebbe tutta la scena. In circa 80 secondi si nota l'uomo che cammina su un marciapiede in via Coppino, in Darsena; poi arriva un suv bianco che sterza verso di lui, lo travolge e poi fa marcia indietro per tornare a travolgerlo. Nel video si nota Dal Pino che scende, prende la borsa e riparte.

Col numero di targa dell'auto la polizia è riuscita a risalire alla 65enne. Quest'ultima, sposata, madre di una figlia, parlerà col suo avvocato difensore domani mattina (mercoledì 11 settembre) prima dell'udienza e insieme, durante il colloquio, visioneranno le immagini disponibili. L'auto è sotto sequestro.