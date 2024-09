Al San Giuseppe di Empoli visita della direzione aziendale Toscana centro

Visita alle Medicine, al reparto AMA e incontro con l’area tecnica per i lavori al corpo H del San Giuseppe. La Direzione aziendale questa mattina al San Giuseppe di Empoli è stata accolta e accompagnata nei vari reparti dalla dottoressa Francesca Bellini, al suo primo incontro all’interno dell’ospedale con i vertici dell’Azienda, dopo la nomina del giugno scorso a Direttrice del presidio ospedaliero e dalla dottoressa Loriana Meini, direttrice infermieristica. Insieme al Direttore generale, Valerio Mari, hanno preso parte alla visita il Direttore dei Servizi Sociali aziendali, Rossella Boldrini, accompagnati dal Vicedirettore sanitario aziendale, Silvia Guarducci, dal Direttore del dipartimento Ostetrico Infermieristico, Paolo Zoppi, dal Direttore dipartimento Area Tecnica, Sergio Lami e dal Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli, Luca Tani.

Nel reparto di Medicina I ha condotto la visita il Prof. Roberto Tarquini accompagnato dal Coordinatore infermieristico Debora Dacomo. In AMA il Direttore Luca Masotti ha accompagnato i Direttori nel reparto insieme al Coordinatore Infermieristico Stefania Regoli. Si è parlato anche di Girot, le equipe multiprofessionali della geriatria coordinate dal dottor Enrico Benvenuti che da lunedì 16 si attiveranno anche a Empoli con la collaborazione dei medici della Medicina I. I Gruppi di Intervento Rapido Ospedale Territorio trasferiscono le cure dall’ospedale direttamente a casa nel caso di anziani malati o pazienti fragili. I professionisti intercettano i pazienti destinati al ricovero e valutano se proseguire con la degenza in reparto o se le cure possono essere eseguite al domicilio. Presso l’AMA del San Giuseppe il dott. Masotti ha riservato tre letti che saranno gestiti dal GIROT cui sarà affidata anche un’area del Pronto Soccorso.

L’AMA di Empoli è un’area composta da 12 letti nel setting 2A1 ed è gestita dai medici della Medicina Interna II. Si tratta di un’area dedicata a pazienti provenienti dal Pronto Soccorso e per i quali si possa prevedere una rapida dimissione entro le 72 ore. Una delle principali risposte che l’Asl Toscana centro ha dato negli ultimi anni alle problematiche di sovraccarico ed iperafflusso nei Pronto Soccorso.

Con l’Area Tecnica si è fatto il punto sui lavori per la realizzazione della nuova Subintensiva, del nuovo Pronto Soccorso e per il completamento del corpo H del San Giuseppe, partiti già da mesi, per una riqualificazione degli spazi che saranno dedicati all’attività diurna. La struttura del Blocco H si sviluppa su 9 livelli per una superficie complessiva di 15 mila mq. Una volta terminati i lavori l’edificio ospiterà servizi dedicati all’accoglienza, attività amministrative e servizi generali, postazioni di front-office per le prenotazioni e relativo back-office, il Centro Donna e la prevenzione oncologica, ambulatori afferenti a discipline che effettuano interventi di chirurgia ambulatoriale, in collegamento diretto con le sale operatorie della chirurgia ambulatoriale del blocco G, la dialisi, gli ambulatori generali e specialistici, la riabilitazione ed infine all’ultimo piano gli spogliatoi.

