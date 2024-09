"Degrado alle case popolari in via Profeti": la denuncia di FdI Castelfiorentino

"A seguito di alcune segnalazioni e dopo aver effettuato un sopralluogo alle case popolari di Castelfiorentino in via Profeti, ci siamo trovati davanti ad una realtà inammissibile in un paese civile.

Le precarie condizioni di degrado anche sociale in cui vivono gli abitanti degli appartamenti dei palazzi popolari. Tutto ciò a causa dell' incuria di questo appartamento, che sta portando il degrado e la sporcizia ad espandersi.

Un appartamento abitato da una persona già conosciuta in paese per gravi situazioni di speciale disagio, che sembra aver perso le chiavi dell'immobile e dunque lo lascia aperto. Con tutti i rischi che ne conseguono, anche di possibili occupazioni.

Un problema che sta investendo tutti i condomini, che negli appartamenti vicino hanno segnalato di vedersi arrivare topi e scarafaggi.

C'è la necessità di un intervento per ripristinare una condizione di normalità, che riporti una serena vivibilità complessiva dell'immobile. I vigili urbani sono stati allertati dai residenti che sono andati direttamente in comune per chiedere un repentino intervento, ma ad oggi ancora nessuna certezza. Neanche l'amministratore del condominio si sta interessando ci dicono...

Fratelli d'Italia di Castelfiorentino vuole lavorare per risolvere più urgentemente possibile tutte le situazioni di degrado. Le immagini che abbiamo visto non sono compatibili con condizioni di vita dignitose. Ci chiediamo...ma gli assistenti sociali cosa stanno facendo?".

Dichiarano i consiglieri di Fratelli d'Italia Serena Urso e Fabio Fabbrocini.

Fdi Castelfiorentino