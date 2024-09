Geotermia, Meini (Lega): "Non possiamo perdere occasione rinnovo delle concessioni per i 'capricci' della Giunta"

“Grazie al Governo nazionale, è possibile rinnovare le concessioni geotermiche per i prossimi 20 anni, così da garantire lo sviluppo di un settore strategico dal punto di vista economico e sociale. Con una nostra interrogazione abbiamo, dunque, voluto riportare al centro del dibattito politico questo tema in quanto preoccupati dal confronto pubblico che si è sviluppato sulla stampa locale e regionale, che evidenzia criticità nel percorso individuato dalla normativa nazionale" afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.

“Il concessionario è sicuramente un interlocutore serio ed è una garanzia essendo il massimo esperto del settore, dall’altro lato, invece, le richieste formulate dalla Giunta regionale, rese pubbliche con la deliberazione 697/2024, ci preoccupano molto visto che in alcuni casi gli interventi rasentano il ridicolo ed il paradossale, come nel caso di piste da sci o ipotetiche riproduzioni dell’inferno dantesco…"

“La Toscana non può perdere questa strategica occasione, che richiede un ruolo attivo anche del Consiglio regionale. Per questo auspichiamo che al più presto vi sia l’occasione per un confronto pubblico finalizzato a definire, sulla base delle chiare indicazioni previste nella normativa nazionale – dalla tutela ambientale, fino allo sviluppo tecnologico – una chiara e risolutiva definizione delle integrazioni al piano industriale di Enel da parte della Regione" conclude la rappresentante della Lega.”