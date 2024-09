Ius Scholae, Fossi (Pd): "Bocciatura emendamento della destra, FI compresa, è atto impietoso"

“Oggi a Montecitorio abbiamo assistito ad un atto impietoso: la bocciatura dell’emendamento sullo Ius scholae al Decreto Sicurezza. La destra compatta ha deciso di negare il diritto alla cittadinanza a centinaia di migliaia di bambini e bambine che sono nati in Italia e che qua hanno compiuto uno o più cicli scolastici. E’ stato svelato il bluff di Forza Italia che alla prova dei fatti si è allineata ai diktat di Giorgia Meloni”, ha commentato Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario del PD Toscana.

"Mentre a Firenze la Sindaca Sara Funaro ha deciso di riconoscere la cittadinanza onoraria a questi bambini, mentre il PD in Consiglio regionale deposita una mozione chiedendo al Parlamento di accelerare i tempi per una nuova legge sulla cittadinanza, a livello nazionale la destra vota compatta contro. La Toscana, ancora una volta, si dimostra terra di diritti, ma non basta più: serve una legge nazionale subito", ha concluso.