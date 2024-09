La Visitazione del Pontormo si trasferisce Poggio a Caiano

La Visitazione del Pontormo ha lasciato Carmignano a causa del restauro della chiesa di San Michele Arcangelo, che fa capo alla Diocesi di Pistoia, sede naturale dell'opera. L'opera è stata accolta oggi pomeriggio nella Villa medicea di Poggio a Caiano.

“Non possiamo che salutare positivamente l’ormai prossimo ritorno al pubblico della Visitazione del Pontormo, ma proprio per questo ci è ancora più urgente chiedere con maggior forza che si mantenga alta l’attenzione, nell’opinione pubblica e nelle istituzioni, per i lavori necessari in quella che è la ‘casa’ di quella e delle tante altre opere trasferite, cioè la chiesa di San Michele a Carmignano. Si possa tramutare in sostegno diretto il tanto impegno profuso nel dibattito per questa che è una collocazione temporanea”.

Questo l’auspicio del Vescovo di Pistoia e Pescia, Monsignor. Fausto Tardelli, a proposito dell’ormai prossima sistemazione provvisoria delle opere della chiesa di San Michele a Carmignano presso la Villa Medicea di Poggio a Caiano.

“La collaborazione istituzionale che ha portato a questa soluzione - conclude Tardelli - sia altrettanto attiva nel trovare quanto prima i fondi disponibili per rendere nuovamente accessibile la chiesa di San Michele, patrimonio di un’intera comunità”.

Fonte: Diocesi di Prato - Ufficio Stampa