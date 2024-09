L’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina partecipa a Bright Night

Torna anche quest’anno, il prossimo 27 settembre, Bright Night, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori in Toscana, il cui programma è stato presentato oggi in una conferenza stampa presso la Regione Toscana a Firenze. Come ogni anno parteciperà anche l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina, che ospita l’interferometro Virgo, uno dei tre rivelatori di onde gravitazionali al mondo.

Durante la mattinata gli studenti di scuole elementari e medie avranno l’opportunità di visitare l’interferometro Virgo, guidati da ricercatrici e ricercatori che, con attività adeguate alla loro età, li accompagneranno alla scoperta dei misteri dell’universo e dello strumento all’avanguardia che li indaga. I più piccoli saranno coinvolti anche in laboratori per esplorare in modo giocoso alcuni aspetti importanti del funzionamento di un rivelatore di onde gravitazionali, in particolare: il principio ottico e fisico dell’interferometro e la cosiddetta ‘caccia ai rumori’. Per prenotazioni (obbligatorie): https://www.ego-gw.it/bright- night-2024/

Nel pomeriggio a partire dalle 16.30 l’appuntamento è invece in Piazza Santa Caterina a Pisa con il van “Big Bang Machine”: un’installazione immersiva mobile, a cura di EGO con il supporto di Fondazione Pisa, IVECO e il progetto dell’Unione Europea AHEAD 2020, che farà vivere ai visitatori un viaggio virtuale nello spazio e nel tempo all’origine del nostro Universo.

Come su una fantascientifica navicella spaziotemporale grandi e piccini potranno viaggiare indietro nel tempo e alla scoperta dei fenomeni più violenti del nostro Universo: giganteschi buchi neri, fusioni di stelle più dense di qualsiasi materia immaginabile, fino ai primissimi istanti del Cosmo, laddove si sono generati i costituenti della materia. Il viaggio nel Van inoltre ci farà comprendere come l’ascolto dei segnali cosmici che ci raccontano la storia dell’Universo si intrecci con lo studio del nostro pianeta e degli ambienti in cui siamo immersi. Accanto al van ricercatori e ricercatrici della Collaborazione Virgo illustreranno il loro lavoro, spiegando il funzionamento dell'interferometro, lo strumento estremamente sensibile capace di rilevare i più remoti segnali cosmici, le onde gravitazionali.

Sempre in Piazza Santa Caterina alle ore 19.00 parleremo di come l’intelligenza artificiale contribuirà all’astronomia del futuro e allo studio del nostro ambiente con il ricercatore della Collaborazione Virgo Massimiliano Razzano, Professore presso l'Università di Pisa e ricercatore associato INFN Pisa.

Novità di questa edizione è il tema “BRIGHT Women”, un focus particolare dedicato alla ricerca e agli studi che promuovono il benessere e l’emancipazione delle donne e di cui si discuterà nell’evento in programma a Firenze il 25 settembre, che anticipa gli appuntamenti del 27. Per EGO parteciperanno Giada Rossi, che fa parte dell’unità di comunicazione e Francesca Spagnuolo, Gender Equality Plan Manager.

La “Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”, manifestazione annuale nata per impulso della Commissione UE con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica, si celebra in contemporanea in tutta Europa. In Toscana è previsto un ricchissimo cartellone di iniziative, sotto il titolo di Bright Night, promosso da tutto il mondo della ricerca in Toscana: gli Atenei (Università di Firenze, Pisa, Siena, Siena Stranieri, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi Lucca) e un’ampia rete di Enti di ricerca – il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’European Gravitational Observatory (EGO), l’Istituto Nazionale di Astrofisica- Osservatorio Astrofisico di Arcetri (INAF-OAA) – con il sostegno della Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

Per maggiori informazioni sulle attività di Bright Night: https://bright-night.it/

Fonte: Ufficio Stampa