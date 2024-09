Nuova scuola di Pontorme, BE: "Inaugurazione affrettata". il Comune: "Pienamente funzionante nei tempi previsti"

Problemi alla scuola Carrucci di via Liguria a Pontorme. O firse no. Da Buongiorno Empoli è arrivata ieri una nota con cui il gruppo consiliare parla di scuola "senza lavagni e ausili" e con un "problema mensa". Dal Comune di Empoli, però, fanno sapere che "la situazione è ben diversa": oggi il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha fatto un sopralluogo alla scuola per mostrare l'avanzamento dei lavori e ribadire che "i lavori alla nuova Carrucci sono in corso esattamente nei tempi previsti".

La nuova struttura è sorta in sostituzione del vecchio plesso dismesso che si trova a poche centinaia di metri. Il Comuna ha annunciato che aprirà regolarmente il 16 settembre e dopo la prima campanella, alle ore 10, ci sarà la cerimonia ufficiale di taglio del nastro. La nuova scuola è costata 5,3 milioni di euro, i lavori sono cominciati nel 2022.

Questo il comunicato di Buongiorno Empoli:

L'inizio dell'anno scolastico è alle porte e siamo venuti a conoscenza di una criticità importante sulle scuole Elementari Carrucci di Pontorme. Infatti la neonata struttura comunale aprirà i battenti il 16 settembre con una grande inaugurazione, ma senza lavagne, LIM e altri ausili necessari per garantire una didattica degna di tale nome. Oltre a questo si aggiunge anche il problema mensa: è stato chiesto alle famiglie di preparare pranzi al sacco allə loro figliə visto l'impossibilità sia di cucinare nella mensa che di utilizzare la sala comune. Dobbiamo anche sottolineare che la strada che doveva essere stata costruita per permettere ai genitori di portare lə propriə figliə a scuola non è completa. Al momento è senza sfondo, quindi genererà un grosso problema anche di viabilità. La fermata di autobus più vicina dista diverse centinaia di metri e rende difficoltoso anche usare mezzi alternativi all'autovettura privata per spostarsi. Crediamo che lo spostamento delle Carrucci sia stata un'operazione affrettata che creerà diversi disagi sia alle famiglie che, soprattutto, allə bambinə che frequenteranno il plesso nei prossimi mesi. Ma a che pro? Ci Permettiamo di dire che questa mossa denota una certa sindrome detta “del taglio del nastro” ben nota anche ai livelli più alti della Regione. Il Sindaco nei giorni scorsi a Pontorme aveva dichiarato che la scuola sarebbe stata finita e pronta all'uso, ma a quanto pare si fa prima a dire che a fare...

Le precisazioni del Comune:

"I lavori alla nuova Carrucci sono in corso esattamente nei tempi previsti. Stamani sono in via di ultimazione le pulizie del plesso ed è inziato l’allestimento. Nella giornata di oggi saranno installate le pareti attrezzate con le lavagne. Oggi stesso installeremo anche le Lim. Gli arredi sono già nella scuola e sono in via di allestimento completo tutte le aule e i corridoi. Chiaramente, la nuova scuola sarà dotata di nuovi arredi, confortevoli e duraturi, strutturati a moduli così da poter servire le esigenze più diverse di chi 'abiterà' la scuola: dalle bambine e dai bambini, dal personale docente e ATA fino anche ai genitori che frequenteranno le periodiche riunioni all'interno della scuola. Una struttura, insomma, a beneficio dell'intera comunità scolastica. È stato anche disallestito contemporaneamente il cantiere esterno nei giorni passati ed è in via di preparazione l’esterno con recinzione, piazzale in ghiaia e piantumazione alberi. La scuola aprirà il 16 mattina pienamente funzionale. In ogni scuola empolese la mensa partirà il 23 settembre è così sarà anche a Pontorme. Ringrazio la ditta esecutrice dei lavori, l’ufficio lavori pubblici, le manutenzioni, l’ecomomato, l’ufficio Scuola, la ditta delle pulizie e quella incaricata degli arredi per il lavoro svolto", così il sindaco Alessio Mantellassi.

LA SCUOLA NUOVA

La struttura è su due piani. Al piano terra trovano spazio 4 aule destinate alle classi 1^ e 2^, un aula dedicata ai laboratori (riproposta identica anche al primo piano) con una parete manovrabile per poter 'allungare' gli spazi a seconda delle esigenze didattiche. La parete modulare permette di dividere lo spazio in due aule, come pure di avere uno spazio unico e ampio, polifunzionale. L'accesso al piano superiore con scalinata è stato pensato a mo' di 'agorà', come per la scuola 'Dante Alighieri' di Marcignana: la scalinata infatti darà modo di poter diventare uno spazio per assistere a eventi e lezioni speciali, come in un anfiteatro al coperto. Sempre al piano terra troveranno spazio i locali della mensa, il cui servizio sarà attivo dal 23 settembre.

Al piano superiore invece si troveranno le rimanenti 6 aule per le classi 3^, 4^ e 5^, oltre al già citato laboratorio. Il numero di aule rispetto al vecchio complesso di via Monaco è invariato, ma la loro grandezza permette a bambine e bambini di godersi le lezioni e le attività con uno spazio considerevolmente più ampio. L'impostazione elaborata dagli uffici comunali permetterà anche, qualora verrà scelto, di istituire il Senza Zaino, modello in uso nel comprensivo 'Empoli Est'.

La capienza prevista per legge è di circa 250 bambine e bambini. La scuola si alimenta tramite un impianto fotovoltaico ad alta efficienza, a sostegno dell'alimentazione elettrica. Il riscaldamento d'inverno non sarà con i classici termosifoni ma il calore arriverà dal pavimento, come nelle moderne abitazioni.