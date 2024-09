"Nuovi ritardi e cancellazioni sulla Empoli-Siena": la segnalazione di un lettore

Si rientra dalle vacanze, riprende il tran tran quotidiano e si torna sui mezzi. "Ma al ritorno dalle ferie la linea ferroviaria Empoli-Siena inizia malissimo" ci segnala un lettore pendolare.

L'11 settembre è il secondo giorno in due settimane in cui la linea è bloccata. In entrambi i casi si tratta di investimento a persona. Scrive il lettore: "Ovviamente questi eventi non dipendono da Trenitalia, ma essa deve prevedere ed essere in grado di garantire la ripresa della circolazione in tempi brevi o un servizio sostitutivo celere".

Nella segnalazione il lettore pendolare fa un appunto: "Quando in questi casi si chiedono spiegazioni al personale FS ci viene sempre detto che i tempi non dipendono da loro perché interviene l'autorità giudiziaria. Visto anche che questi due investimenti recenti si sono rivelati non mortali, sarebbe opportuno modificare le leggi che regolano le procedure per velocizzarle, sempre per garantire una rapida ripresa del servizio di cui noi pendolari paganti abbiamo pieno diritto".