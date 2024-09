Tutti gli sport di Castelfiorentino in un libro di Verdiani e Spinelli

In occasione della prestigiosa fiera del libro Fiammetta e Premio Boccaccio che si terrà a Certaldo dal 13 settembre al 15 settembre la nostra associazione Storico culturale Sei di Castelfiorentino se, Sei di Gambassi Terme se. presenterà il nuovo libro dedicato alla storia degli sport che si sono sviluppati e nati a Castelfiorentino .

Il libro porta la firma di Alessandro Verdiani con una parte dedicata al calcio curata da Alessandro Spinelli e tratta la storia di oltre 40 sport , come il gioco del pallone col bracciale del 1884 , al calcio , basket , pallavolo ,tennis, tamburello , atletica , equitazione , ciclismo ecc.. tante foto e i protagonisti dalla nascita ad i giorni d'oggi . Lo sport come base di una società per la sua importanza nel sociale ma anche come veicolo pubblicitario del territorio, che riempie il tempo libero fa bene alla salute e fa divertire.

Saranno presenti tanti ospiti del mondo dello sport e l'assessore allo sport castellano. Alla mostra del libro la nostra associazione metterà in evidenza tutte le sue pubblicazioni passate come la storia di Castelfiorentino con i suoi 3 grandi volumi di oltre 800 pagine cadauno, la storia della scuola, la piena del 1966, la storia del palio, l'almanacco e il recentissimo libro della storia di Gambassi Terme andato esaurito per ben tre volte e ristampato per l'occasione.

Sarà presente anche il talentuoso fotografo Stefano Longhi con la sua mostra ECO EVO dedicata al centro storico di Certaldo, una mostra che emozionerà e lascerà gli spettatori senza fiato. Sarà inoltre allestito un set fotografico e tutti potranno immortalarsi nella bellissima cornice del Palazzo Pretorio . Gli orari saranno dalle ore 11 di mattina fino le 20 di sera dal venerdì alla domenica .

In concomitanza domenica 15 settembre, l'associazione sarà presente anche a Festa insieme a Castelfiorentino viale Roosevelt dalle ore 16 in poi

