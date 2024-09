Viabilità Castelfranco di Sotto: chiusura in via Usciana

Riprendono i lavori ai ponti sull'Usciana che nei mesi scorsi erano stati interrotti. Per rendere possibile la riapertura dei cantieri che dovrebbe consolidare le strutture a fine intervento, è necessario chiudere il braccio di via Usciana che collega la strada provinciale 34 (via di Montefalcone) con via Piedimonte. Tale strada che scorre parallela alla provinciale, rimarrà chiusa al traffico dalle 7 di venerdì 13 settembre 2024 fino al 2 novembre 2024 nel tratto compreso tra l'intersezione con via Aiale e l'intersezione con via Piedimonte. Questo è quanto ha disposto la polizia municipale di Castelfranco di Sotto con un'ordinanza.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa